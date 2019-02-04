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Захарова набросилась на Макрона за сравнение русских с фашистами

16:48
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

В России в ответ на обвинения президента Франции назвали его "производителем фейков"

Обвинения Эммануэля Макрона в адрес агентства Sputnik и телеканала RT - это ложь. Таким образом представитель МИД России прокомментировала интервью французского президента.
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Макрон ранее обвинил Россию во вмешательстве во внутриполитический кризис во Франции. Президент заявил, что "фашисты, ультралевые радикалы и русские" через соцсети манипулируют французскими СМИ.

"Если этот материал передает все точно, то президент Макрон - главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом - бутафория", - написала Захарова в Facebook. Она опровергла информацию о том, что RT и Sputnik приобретают страницы в соцсетях.

Захарова также обратила внимание на выпад Макрона в адрес журналистов, которые, по его мнению, охотнее общаются с "желтыми жилетами", нежели с официальными лицами. Она указала, что так происходит, потому что французские власти запрещают подчиненным общаться со СМИ.

При этом французские медиа редко цитируют российских официальных лиц, пожаловалась Захарова. Она привела пример Le Figaro, которая не выпустила интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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