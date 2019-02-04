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В Кремле объяснили желание молодежи уехать из России

16:22
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Там не считают показатель высоким

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса, проведенного "Левада-центром". Данные показали, что более 40% молодого населения страны хотя покинуть ее.

По его словам, чтобы разобраться, необходимо сначала рассмотреть все вопросы, которые были включены в опрос. "Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме", - приводит слова Пескова Интерфакс.

Говоря о самом показателе, пресс-секретарь заявил, что не считает его высоким. Наибольшее число желающих уехать из России на постоянное место жительства за границу оказалось в возрастной группе от 18 от 24 лет (41%). Наименьшее – среди людей старше 55 (5%).

Общее число россиян, которые хотели бы эмигрировать, составляет 17% от опрошенных.

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