США предоставили России доказательства нарушения ДРСМД

Вашингтон утверждает, что долго терпел действия Москвы

США предоставили России географические координаты и даты проведения испытаний ракеты 9М729 на дальность, запрещенную Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил американский посол Джон Хантсман.

Дипломат утверждает, что Вашингтон последние пять лет неоднократно поднимал тему нарушения Москвой ДРСМД на переговорах самого разного уровня. По его словам, Россия, которая до 2017 года отрицала существование спорной ракеты, все равно продолжает утверждать, что она вписывается в положения договора и в качестве доказательств предоставляет ложную информацию.

"Вместо того чтобы отреагировать на причины обеспокоенности США, Россия обвинила США в том, что ракеты-мишени для испытания системы ПРО, системы ПРО "Иджис Ашор" в Польше и Румынии и боевые БПЛА нарушают условия договора. В отличие от России, Соединенные Штаты подробно ответили на эти ложные претензии, продемонстрировав полное и добросовестное выполнение своих договорных обязательств", - уверяет Хантсман в колонке для РБК.

Он подчеркнул, что ракета 9М729 несет прямую угрозу европейской и глобальной безопасности. Действия России, уверен Хантсман, делают обстановку в мире менее стабильной.

1 февраля США объявили о приостановке своего участия в ДРСМД на полгода. Вашингтон считает, что ракета 9М729 нарушает положения договора и должна быть уничтожена. Вслед за США о приостановке участия в документе объявила и Россия. В Москве заявляют, что Вашингтон начал нарушать соглашение с 1999 года, когда начал испытывать боевые беспилотные летательные аппараты.