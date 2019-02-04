В Малайзии россияне устроили шоу с жонглированием ребенком

Пара собирала деньги на дальнейшее путешествие

Семейная пара из России развлекала прохожих на улицах Куала-Лумпура, жонглируя шестимесячным ребенком. Шокирующий инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина держит малыша за ногу и размахивает им над головой, опасно подбрасывает его и перекидывает. В это время женщина сидит в позе лотоса на дороге. Пара собирала деньги на дальнейшие путешествия.

Полиция Малайзии разыскала россиян и арестовала. Ими оказались 27-летняя женщина и 28-летний мужчина. Они въехали в страну через Таиланд, пишет "Интерфакс".

Видео вызвало волну возмущений в социальных сетях. "Почему власти позволяют такие представления на публике? Этих уличных артистов следовало бы арестовать!",- написал очевидец. Некоторые пользователи объяснили, что отец занимался с ребенком "бейби-йогой", которая якобы безопасна для младенцев. Тем не менее врачи утверждают, что такой гимнастикой легко причинить ребенку серьезную травму.