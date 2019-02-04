Рената Литвинова рассказала о борьбе с раком

Она обратилась к своим подписчикам

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова организовала флешмоб на просторах социальной сети. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака.

Литвинова опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором она лично говорит со страшной болезнью. "Я хочу сказать раку: кто ты такой? Кто ты такой, чтобы уносить столько жизней? Мы знаем способы борьбы с тобой", - заявила она.

Артистка добавила, что нельзя откладывать обследование и лечение, иначе может стать поздно. Она призвала всех, кто смотрит видеоролик, записать свое видеообращение и поставить хэштег #РакНашВраг.

Пользователи поблагодарили Ренату Литвинову за внимание к проблеме онкологических заболеваний. Некоторые из них поделились своими историями.