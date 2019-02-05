Певица из клипа Децла "Письмо" умерла от рака мозга

Девушка скрывала ото всех смертельную болезнь

В день смерти Кирилла Толмацкого подруга рэпера Лия Волянская напомнила о трагической гибели Марины Симановской, известной под псевдонимом Маруся. Девушка снималась с Децлом в клипе на их общую песню "Письмо".

"Друзья мои , ДЕЦЛа больше нет... Ровно 17 лет назад утром позвонили отец Маруси (помните песня Децла "Письмо") , сказав что её больше нет. Мы "Белый шоколад" - осиротели", - написала в Facebook Лия (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

По словам певицы, Маруся, наряду с Децлом была одним из первопроходцев российского рэпа. "Папа Децла Александр Толмацкий был нашим продюсером и папой хип-хопа. Вместе с Vlad Valov они создали коалицию отечественного рэпа под названием B.d Альянс. В нее входили - Shef , Лигальный бизнес (Андрей Меньшиков) и Пансау Начанда, мы "Белый шоколад"(первая женская рэп группа) и ДЕЦЛ", - пояснила она.

Добиться статуса звезды удалось лишь Децлу. Однако и Марусю помнят и знают все поклонники рэпа в России. Она та самая девочка с бритой головой, которая сладким голосом просила спасти ее: "Я хочу найти сама себя, Я хочу разобраться, в чём дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела".

Жизнь Марины Симановской трагически оборвалась вскоре после выхода клипа. Она умерла 4 апреля 2002 года. Марусе было 23 года. Оказалось, что долгое время девушка боролась с раком мозга.

Певица скрывала ото всех смертельную болезнь. Она перенесла две операции по удалению опухоли, однако, это не помогло. Несмотря на болезнь, Симановская записывала песни в домашней студии и готовила первый альбом группы "Белый шоколад". В последние недели жизни она не могла ходить, у неё пропали зрение и голос.

Маруся была одной из первых русских певиц, исполняющих ритмичный r’n'b. В 2001 году она получила премию "Золотой граммофон" за песню "Письмо".