Децл перед смертью записал прощальное видео

Его опубликуют 6 февраля
Шестого февраля выйдет посмертное видео Децла (Кирилла Толмацкого), ролик опубликуют в день прощания с музыкантом.
"В YouTube на канале Detsl aka Le Truk около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит", - написала Юлия Толмацкая в Instagram.
Церемония прощания с Децлом состоится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента 6 февраля в 11:00. Музыканта похоронят на Пятницком кладбище.
Репер Децл ушел из жизни в 35 лет в ночь на третье февраля. Он давал концерт в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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