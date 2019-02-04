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Децл перед смертью записал прощальное видео

17:48
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Его опубликуют 6 февраля

Шестого февраля выйдет посмертное видео Децла (Кирилла Толмацкого), ролик опубликуют в день прощания с музыкантом.
Мать рассказала о похоронах Децла

"В YouTube на канале Detsl aka Le Truk около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит", - написала Юлия Толмацкая в Instagram.

Церемония прощания с Децлом состоится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента 6 февраля в 11:00. Музыканта похоронят на Пятницком кладбище.

Репер Децл ушел из жизни в 35 лет в ночь на третье февраля. Он давал концерт в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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