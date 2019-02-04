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В смерти Децла обвинили его отца

18:29
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

На здоровье ушедшего музыканта мог сказаться конфликт с отцом-продюсером

В окружении Децла (Кирилла Толмацкого) выдвинули новую версию скоропостижной кончины музыканта. По мнению заслуженного артиста Александра Левшина, затянувшаяся вражда с отцом Александром Толмацким сказалась на здоровье звезды.
Децл перед смертью записал прощальное видео

"Когда они разошлись, семья разорвалась. Я считаю, что он – интроверт, Кирилл – очень принципиальный, искренний, человек, который все держал внутри", – заметил Левшин. Сын конфликтовал с отцом из-за ухода Толмацкого старшего из семьи к молодой танцовщице.

Как пишут "Дни.Ру", смерть Децла обсудили участники программы "Пусть говорят". Журналист Отар Кушанашвили сообщил, что рэпер не смог пережить вероломное предательство отца и, возможно, именно это довело его до могилы.

Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля в ночном клубе в Ижевске после концерта. Официально о причине смерти музыканта не сообщается. Предварительно, он скончался от внезапной остановки сердца. Ранее стало известно, что перед смертью Кирилл Толмацкий успел записать прощальное видео.

Церемония прощания с Децлом состоится в Центральной клинической больнице управделами президента 6 февраля в 11:00. Музыканта похоронят на Пятницком кладбище.

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