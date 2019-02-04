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Ульяновские курсанты могли заразиться от собаки

18:29
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Эхинококкоз не передается от человека к человеку

В институте паразитологии имени Марциновского назвали возможный источник заражения эхинококкозом в ульяновском суворовском училище.

"Через воду и пищу эхинококкоз практически не передается, намного вероятнее, что заражение пошло от собаки", - объяснил "Интерфаксу" врач-паразитолог Александр Лукашев.

Военная прокуратура Ульяновского гарнизона по данному факту начала проверку. В учебном заведении подчеркнули, что заболевание никак не связано с условиями проживания и питанием курсантов.

Ранее стало известно, что в Ульяновском суворовском училище 26 курсантов заболели эхинококкозом. Мать одного из учащихся сообщила, что во время обследования у ее сына были обнаружены "черви в легких". В Минздраве отметили, что нет угрозы и опасности распространения заболевания – оно не передается от человека к человеку.

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