ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о совершенствовании системы онкологической помощи

18:48
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Москва удвоит расходы на лечение рака

Москва переходит на новые стандарты лечения онкологии, это случится уже во втором квартале 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом году онкобольные смогут бесплатно получить таргетную и иммунную терапию. В первом случае будут использоваться специальные препараты, которые блокируют поврежденные клетки и не трогают здоровые. Во втором случае пациенты получат препараты, которые заставят иммунитет человека бороться с опухолью.

Единственный минус этих двух способов лечения – высокая стоимость. Но для этого столица намерена увеличить в два раза расходы на лекарства и терапию для больных раком людей.

"Надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы обеспечим полную доступность новых лекарств, для всех, кто нуждается в таком лечении, и продлим жизнь тысячам москвичей", - отметил градоначальник.

На данный момент в столице уже работают такие современные технологии, как как ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, гамма-нож, 3D и 4D-лучевая терапия. Кроме того, врачи проходят курсы онконастороженности, проводят массовую вакцинацию подростков против ВПЧ.

Новости по теме
Сергей Собянин в поликлинике
Сергей Собянин в поликлинике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.