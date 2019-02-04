Собянин рассказал о совершенствовании системы онкологической помощи

Москва удвоит расходы на лечение рака

Москва переходит на новые стандарты лечения онкологии, это случится уже во втором квартале 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В новом году онкобольные смогут бесплатно получить таргетную и иммунную терапию. В первом случае будут использоваться специальные препараты, которые блокируют поврежденные клетки и не трогают здоровые. Во втором случае пациенты получат препараты, которые заставят иммунитет человека бороться с опухолью.

Единственный минус этих двух способов лечения – высокая стоимость. Но для этого столица намерена увеличить в два раза расходы на лекарства и терапию для больных раком людей.

"Надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы обеспечим полную доступность новых лекарств, для всех, кто нуждается в таком лечении, и продлим жизнь тысячам москвичей", - отметил градоначальник.

На данный момент в столице уже работают такие современные технологии, как как ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, гамма-нож, 3D и 4D-лучевая терапия. Кроме того, врачи проходят курсы онконастороженности, проводят массовую вакцинацию подростков против ВПЧ.