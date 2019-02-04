Волочкова оказалась в полицейском участке

Скандал с участием балерины и ее бывшего водителя получил продолжение

Балерина Анастасия Волочкова в понедельник лично приехала в отделение полиции и подала заявление на своего бывшего водителя Александра Скиртача. Она считает, что экс-шофер оклеветал ее в эфире программы "Пусть говорят".

О том, что Волочкова со своим представителем приехала в полицейский участок, АГН "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

В 2018 году Тверской суд признал Скиртача виновным в мошенничестве, краже и растрате после того, как Волочкова обвинила бывшего водителя в хищении у нее крупной суммы денег. Избежать тюрьмы ему помогло наличие четверых детей.

Суд приговорил его к условному сроку в три года и постановил выплатить балерине 300 тысяч рублей. Водитель в ответ обвиняет звезду балета в том, что она его якобы домогалась.