Москва вдвое увеличит расходы на лекарства для больных онкологией

Ежегодно врачи диагностируют онкологию у полумиллиона россиян

Сегодня, во Всемирный день борьбы с раком, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минздрава а также руководители научных центров обсудили вопросы диагностики и новые методы лечения болезни. Стоит отметить, что ежегодно врачи диагностируют онкологию у полумиллиона россиян. Столица - первый российский регион, где планомерно и комплексно развивают систему оказания помощи таким пациентам.

Виктор Петрович — молчун поневоле. Уже полгода изъясняется жестами, пишет письма. Виной тому - рак гортани. Позади химиотепария, лучевое лечение, перенес тяжелейшую операцию по удалению глотки и гортани. В больницу пришел за голосом, при современных технологиях это возможно.

Голосовое протезирование — эта операция из разряда больших и уникальных. Ведь голосовой протез поставят не только в трахею, но и в ту часть тканей, которую пересадили на шею. Не успел выйти из кабинета, как уже в хор пациентов ЛОР-отделения почти записали.

Ирина Аралова после уникальной операции уже 11 лет с протезом не только общается, но и поёт. Качество жизни пациента - достижение врача. Полное удаление гортани практиковать начали здесь 20 лет назад. Только в этом отделении подарили голос 300 пациентам. Обучив врачей по всей стране, сделали сложную операцию доступной. О том, что московская медицина развивается опережающими темпами, говорит и министр здравоохранения.

"Те методические рекомендации, клинические рекомендации, протоколы, которые были разработаны интеллект. Центром онкологическим страны. Они включали ведущих онкологов Москвы, это наш общий интеллектуальный потенциал, который сейчас приобретает национальный статус, становится обязательным к использованию во всей стране", - заявила Вероника Скворцова.

Москва – особый город страны, где сконцентрированы силы. Кадровые и инфраструктурные. Пример - 62 ГКБ. Здесь на каждом шагу передовой, соответствующий международным стандартам, опыт. Роботизированный лазерный комплекс для точечного удаления лазерным лучом, гамма-нож, всевозможная узкопрофильная аппаратура. Среди тех, кто понимает важность комплексного подхода - врачи и специалисты. За круглым столом обсудили будущее и настоящее онкопомощи в Москве. Работа над снижением закупочной стоимости лекарств - ценный столичный опыт.

"Не так давно заключили две офсетных сделки, по которым большая часть онкологических препаратов будет производиться в Москве, в том числе значительная часть импортных препараторов, которые раньше у нас не производилась. От полутора до двух раз нам удалось снизить стоимость препаратов. Сейчас перед нами стоит задача перейти на новые клинические рекомендации, кот определены и национальным проектом и ФЗ. Но если по ФЗ предполагается сделать это в трехлетний период, то мы предполагаем провести эти изменения уже в этом году", - заявил Сергей Собянин.

А это означает полное обеспечение больных таргетной и иммунной терапией. Самой современной из всех возможных. Благодаря 7 курсам одного из препаратов заболевание Александра Чибисова перестало быть фатальным.

"Никогда нельзя унывать, надо только бороться, бороться и бороться. И верить в то, что ты победишь", - говорит он.

И это говорит тот, кто победил 3-ю стадию онкологического заболевания. Тот, кому не подходили стандартные методы лечения, теперь пример для пациентов и гордость врачей.

За достоверность диагноза отвечает не только врач — компьютер. Эти приборы позволяют определить тип и стадию онкологического заболевания. А также помогают врачу выбрать тактику лечения.

Молекулярные тесты, генетические исследования — это самая производительная лаборатория города Москвы. В год в ней производится более 200 тысяч препаратов. Более 30 тысяч иммуногистохимические исследования. И по ряду молекулярных тестов для клеточного рака легкого и рака молочной железы суммарно делается тестов больше, чем по всей России.

Онкологический диагноз перестал быть приговором. Чтобы выявить рак на начальной стадии, в 46 взрослых поликлиниках работают онкокураторы. Они консультируют пациентов, направляют их к нужным врачам. Грантовая поддержка стимулирует врачей к направлению пациентов на ранней диагностике.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".