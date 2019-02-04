Выборы на Украине поставили новый рекорд

За пост президента Украины поборются 30 кандидатов

ЦИК Украины в понедельник зарегистрировал еще двух кандидатов на выборах президента страны , которые пройдут 31 марта. Таким образом, число претендентов на кресло главы государства достигло уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины.

Перед началом богослужения у Свято-Преображенского храма в селе Гнездичное Тернопольской области разворачивается настоящее сражение, передает "ТВ Центр". С одной стороны - прихожане, в основном пенсионеры. С другой - крепкие молодые люди, сторонники новой украинской церкви, которых поддерживает полиция.

Толчея. Крики. Полиция и адепты ПЦУ в методах не стеснены. Прихожан канонической православной церкви на Украине, не стесняясь, избивают. Больше всех достается настоятелю Стефану Балану.

"Полиция начала брать всё в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начало нас бить. На видео всё хорошо видно. Меня били, верующих толкали. А потом пришли какие-то мужчины в защитной форме с красно-чёрными нашивками и начали нас всех разбрасывать. Меня схватили за голову, сломали палец. После этого мы вызвали скорую", - сообщает сайт УПЦ, цитируя протоиерея.

Сообщения о захвате храмов, принадлежащих канонической УПЦ, в последние несколько недель подобны снежному кому, который продолжает нарастать. Хотя захват больших святынь, вроде Киево-Печерской лавры, вероятно, отложен до выборов, говорят эксперты. Накануне, украинский ЦИК завершил прием заявок на участие в них. В последний день документы подал и действующий гарант Порошенко, первый срок которому принёс немало дивидендов.

"Президент Украины за год в 82 раза увеличил свои доходы на фоне крайней бедности людей, а часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги стране под проценты. Ростовщичество президента в час войны, разрухи и практически голода - это преступление", - сообщила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.

Тимошенко обвинила Порошенко еще и в подкупе избирателей. И подобная жесткая риторика будет только нарастать. Лидеру "Батькивщины" нужны голоса. Потому как она переместилась на второе место, уступив первое шоумену Владимиру Зеленскому. Он, в свою очередь, готовится опубликовать свою предвыборную программу, предложив поучаствовать в её правках и простым украинцам.

"Режьте, как говорят, по живому. Дополняйте нашу программу. Критикуйте. И покажите нам, какая программа должна быть, когда мы все их победим", - заявил кандидат-комик.

Все это, конечно, похоже на обычный популизм, делают вывод из слов Зеленского украинские политологи. Что и где нужно менять - и так прекрасно известно. Последние опросы, например, показывают, что самыми актуальными угрозами для страны граждане Украины считают миграцию и экономический спад. Плоды госпереворота и еврореформ, на деле оказавшихся пустышкой.

"Под политический треск: мы идем в Европу, мы идем в НАТО, мы остались одни сами с собой и со своими проблемами. Мы не пошли в ЕврАзЭС на восток, который, кстати, растет. И нас не пускают в ЕС и НАТО. Это ж все болтовня, что мы там будем скоро", - сказал министр транспорта и связи Украины в 2005 году Евгений Червоненко.

При этом большинство крупных производств на Украине либо ликвидировали, либо скоро ликвидируют. Печальные новости, например, в понедельник пришли касательно легендарного Запорожского автозавода. За январь не продано ни одной машины марки ЗАЗ, которая, вероятно, скоро канет в лету, как и некогда крупнейшие предприятия Союза, а потом и Украины - "Южмаш" и "Антонов".

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".