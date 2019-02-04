Тело второго ребенка нашли на месте пожара на Никитском бульваре

Из-за ожогов спасатели не смогли определить пол

Во время разбора завалов на месте пожара в жилом доме на Никитском бульваре спасатели обнаружили тело второго ребенка.

Несовершеннолетнему - 5-6 лет. Из-за сильных ожогов спасатели не смогли определить пол ребенка, пишет ТАСС. Таким образом, число жертв пожара возросло до восьми.

Пожар в жилом доме на Никитском бульваре произошел в ночь на четвертое февраля. В здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами. Площадь возгорания составила до тысячи квадратных метров.

Предположительно, пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета. Причина ЧП устанавливается. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.