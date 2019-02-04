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Лавров оценил риск ядерного конфликта из-за действий США

22:26
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Разрыв ДРСМД повысит риск начала ядерного конфликта, заявил глава МИД

Россия не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать военно-техническими средствами на угрозы, которые возникают в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, передает "ТВ Центр".
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Как заявил Сергей Лавров, планы Вашингтона создать ядерные боеприпасы малой мощности повышают риски возникновения ядерного конфликта. В связи с озабоченностью вопросами безопасности и мира Россия всегда готова к разговору с США - на равных и на основе учёта законных интересов друг друга.

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