Лавров оценил риск ядерного конфликта из-за действий США

Разрыв ДРСМД повысит риск начала ядерного конфликта, заявил глава МИД

Россия не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать военно-техническими средствами на угрозы, которые возникают в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, передает "ТВ Центр".

Как заявил Сергей Лавров, планы Вашингтона создать ядерные боеприпасы малой мощности повышают риски возникновения ядерного конфликта. В связи с озабоченностью вопросами безопасности и мира Россия всегда готова к разговору с США - на равных и на основе учёта законных интересов друг друга.