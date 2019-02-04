Первые результаты нового расследования гибели группы Дятлова

В будущем не исключается проведение эксгумации тел погибших на перевале

Сотрудники прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы на месте продолжить расследование загадочной истории гибели советских туристов в 1959 году. В "деле Дятлова" - новые повороты и новые надежды на разрешение загадки, которая беспокоит исследователей уже 60 лет.

К делу 60-летней давности прокуратура Свердловской области возвращается неслучайно. Скрупулезно изучили все существующие материалы и уверены: данных, чтобы понять, как на самом деле погибла группа Дятлова, достаточно. Тем более, что в помощь - новейшие технологии, в первую очередь - цифровые. Впрочем, на некоторые вопросы можно ответить уже сейчас.

И первая же загадка - прямо на обложке этой увесистой папки. Уголовное дело по факту смерти туристов датировано 6 февраля. Исследователи отмечают: тогда никто еще не мог знать, что с группой произошла трагедия. Только 12 февраля она должна были дойти до конечной точки маршрута и послать телеграмму в институтский спортклуб. В прокуратуре объясняют: при сдаче материалов в архив датой открытия уголовного дела тогда считалась дата первого документа в нем. Допрос от 6 февраля в материалах дела действительно есть, хотя непосредственного отношения к расследованию трагедии он не имеет. И попал сюда, скорее всего, случайно.

"Это протокол допроса, который провел поселковый милиционер капитан Чудивнов, допросив начальника части Вижайского лесоотряда Попова. Свидетель рассказал, что в начале февраля видел две группы туристов. Также он рассказал, что в то время были сильные ветра. Я проживаю в поселке Вижай, таких ветров не помню, что были в первых числах февраля. Наиболее вероятно, что это протокол допроса из другого материала", - сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Еще одна деталь, заставившая многих сомневаться в честности расследования. Записка прокурора города Ивделя Василия Темпалова. В ней сообщалось, что его срочно вызвали в Свердловск "для доклада заместителю прокурора РСФСР по уголовному делу по факту смерти туристов". И дата - 15 февраля. То есть написана она была вроде как за пять дней до официального начала поисков и за 12 до того, как обнаружили первые тела. Сторонники конспирологических версий считают это доказательством: о смерти туристов якобы знали задолго до начала официальных поисков, а значит могли зачистить место трагедии. Но в прокуратуре изучили документы проверки хода расследования - и сделали вывод, что Темпалов просто ошибся с датой. Плюс - служебную записку исследовал психолог.

"Эксперт-психолог, изучив биографию, саму записку, потому что элементы психологического портрета - вот эти точки, зачеркивания - они характеризуют человека. Вывод был сделан такой - необоснованное многократное застревание. Повторение одного и того же цифрового текста, подчиненного доминанте. Общая доминантная мысль на событиях февраля - она превалировала", - заявил Курьяков.

Впрочем, до того, чтобы поставить точку, конечно, еще далеко. Более полувека эта история обрастает слухами. Существует порядка 75 версий причин гибели туристов - от сошедшей лавины до паранормальных явлений, но ни одна из них не даёт исчерпывающего ответа на вопрос: так что же всё-таки случилось 60 лет назад? Доподлинно известно лишь то, что в январе 1959 года шесть юношей, две девушки и один путешественник-фронтовик отправились в лыжный поход по Северному Уралу. 1 февраля пропали. Поиски продолжались несколько месяцев. Девять тел нашли в разных местах на расстоянии полутора километров от палатки. Они были полураздеты - без обуви и теплых вещей. При этом у одной из туристок не было глаз и языка. И самое удивительное: палатка, как показала экспертиза, была разрезана изнутри. То есть дятловцы сами покинули ее, спасаясь бегством. Что могло их так напугать? Откуда взялись следы радиоактивных веществ на одежде? Не стала ли группа нежелательным свидетелем неких секретных испытаний? В прокуратуре обещают разобраться. Проведут с десяток экспертиз. Место трагедии снова обследуют - с привлечением самых разных специалистов. Может понадобиться и эксгумация тел погибших. Закончить проверку планируют в августе.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".