Госпитализирован актер Федор Добронравов

В прошлом году он перенес инсульт

Российский актер театра и кино 57-летний Федор Добронравов попал в больницу, он проходит плановый медицинский осмотр.

"У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: "Федор Викторович, пора обследоваться", - рассказал актер РИА Новости, добавив, что продолжает играть спектакли.

Ранее ряд СМИ написали, что Добронравова госпитализировали в предынсультном состоянии. Актер был вынужден пропустить спектакли в Туле и Рязани.

В марте 2018 года Добронравов перенес инсульт. Ему провели операцию в одной из больниц Подмосковья.

Добронравов снимался в таких сериалах и фильмах как "Сваты", "Ликвидация" "Кадетство", "Изображая жертву", "О чем говорят мужчины" и других картинах.