Стали известны подробности операции Тарасовой

Восстановление займет около месяца

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию по удалению катаракты – пациентке заменили хрусталик.

Сейчас тренер находится дома. Восстановление займет около месяца, но Тарасова планирует вернуться к работе в ближайшие дни. "Врачи сказали, что я очень хорошо вела себя во время операции. Хотя мне непонятно, каким образом в этой ситуации можно вести себя плохо", - рассказала Тарасова РИА Новости.

Ранее корреспондент ТВЦ.RU сообщил, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова перенесла операцию. Представитель тренера отметила, что у Тарасовой "все хорошо".