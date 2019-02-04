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Стали известны подробности операции Тарасовой

20:10
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Восстановление займет около месяца

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию по удалению катаракты – пациентке заменили хрусталик.  

Сейчас тренер находится дома. Восстановление займет около месяца, но Тарасова планирует вернуться к работе в ближайшие дни. "Врачи сказали, что я очень хорошо вела себя во время операции. Хотя мне непонятно, каким образом в этой ситуации можно вести себя плохо", - рассказала Тарасова РИА Новости.

Ранее корреспондент ТВЦ.RU сообщил, что заслуженный тренер России Татьяна Тарасова перенесла операцию. Представитель тренера отметила, что у Тарасовой "все хорошо".   

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