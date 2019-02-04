ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер известный российский композитор

20:35
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Российский композитор Вячеслав Овчинников скончался в возрасте 82 лет

Композитор Вячеслав Овчинников умер в возрасте 82 лет. Обстоятельства смерти музыканта, писавшего для фильмов режиссера Андрея Тарковского, не раскрываются.

О смерти известного композитора агентству ТАСС сообщил зампредседателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев. По его словам, Овчинников ушел из жизни в понедельник вечером.

Народный артист РСФСР Вячеслав Овчинников родился 29 мая 1936 года в Воронеже. Композитор окончил музыкальное училище Чайковского и Московскую консерваторию.

Среди сочинений: опера "На заре туманной юности", балеты; оратории "Времена года", "Гимны Отечеству", "Сергей Радонежский"; четыре симфонии, шесть сюит для оркестра.

Известен по работам для фильмов "Андрей Рублев" и "Иваново детство" Тарковского, "Они сражались за Родину" и "Война и мир" Сергея Бондарчука.

Читайте также:
Главное сегодня
Композитор Вячеслав Овчинников
Композитор Вячеслав Овчинников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.