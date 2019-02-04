Умер известный российский композитор

Российский композитор Вячеслав Овчинников скончался в возрасте 82 лет

Композитор Вячеслав Овчинников умер в возрасте 82 лет. Обстоятельства смерти музыканта, писавшего для фильмов режиссера Андрея Тарковского, не раскрываются.

О смерти известного композитора агентству ТАСС сообщил зампредседателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев. По его словам, Овчинников ушел из жизни в понедельник вечером.

Народный артист РСФСР Вячеслав Овчинников родился 29 мая 1936 года в Воронеже. Композитор окончил музыкальное училище Чайковского и Московскую консерваторию.

Среди сочинений: опера "На заре туманной юности", балеты; оратории "Времена года", "Гимны Отечеству", "Сергей Радонежский"; четыре симфонии, шесть сюит для оркестра.

Известен по работам для фильмов "Андрей Рублев" и "Иваново детство" Тарковского, "Они сражались за Родину" и "Война и мир" Сергея Бондарчука.