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Раскрыт секрет бронзового загара Трампа

21:02
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

И это не заслуга салонов красоты

Президент США Дональд Трамп не ходит в солярий, его оранжевый загар объясняется хорошими генами. 

Перед появлением перед телекамерами Трамп наносит небольшое количество пудры на лицо. "Полупрозрачной, а не бронзовой", — уточнил источник The New York Times в Белом доме.

Два года назад стилист Джейсон Келли, который работал с политиками, утверждал, что Трамп посещает солярий, так как вокруг его глаз можно увидеть круги от защитных очков. Такого же мнения придерживаются и бывшие одноклассники президента - Трамп со школьной скамьи не брезговал искусственным загаром. 

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