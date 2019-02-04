Раскрыт секрет бронзового загара Трампа

И это не заслуга салонов красоты

Президент США Дональд Трамп не ходит в солярий, его оранжевый загар объясняется хорошими генами.

Перед появлением перед телекамерами Трамп наносит небольшое количество пудры на лицо. "Полупрозрачной, а не бронзовой", — уточнил источник The New York Times в Белом доме.

Два года назад стилист Джейсон Келли, который работал с политиками, утверждал, что Трамп посещает солярий, так как вокруг его глаз можно увидеть круги от защитных очков. Такого же мнения придерживаются и бывшие одноклассники президента - Трамп со школьной скамьи не брезговал искусственным загаром.