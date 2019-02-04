Опубликовано видео из сгоревшего "звездного" дома в Москве

Шокирующие кадры распространил Следственный комитет

Следственный комитет опубликовал видео сгоревшего подъезда и квартир в доме на Никитском бульваре в Москве, где в ночь на понедельник обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

Количество погибших в пожаре увеличилось до восьми человек после обнаружения еще двух тел, в том числе ребенка. Спасатели не смогли определить пол малыша из-за сильных ожогов. В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, передает ТВЦ.RU.

Старинный семиэтажный дом на Никитском часто называют "звездным". Известно, что среди нынешних владельцев квартир дома №12 - оперная певица Любовь Казарновская и актриса Ингеборге Дапкунайте. Очаг пожара, предположительно, находился в квартире дочери известного дирижера Юрия Башмета Ксении. В числе пострадавших называют художницу Елену Лавреку.

СК ранее возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.