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Опубликовано видео из сгоревшего "звездного" дома в Москве

21:11
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Шокирующие кадры распространил Следственный комитет

Следственный комитет опубликовал видео сгоревшего подъезда и квартир в доме на Никитском бульваре в Москве, где в ночь на понедельник обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.
Тело второго ребенка нашли на месте пожара на Никитском бульваре

Количество погибших в пожаре увеличилось до восьми человек после обнаружения еще двух тел, в том числе ребенка. Спасатели не смогли определить пол малыша из-за сильных ожогов. В настоящий момент следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, передает ТВЦ.RU.

Старинный семиэтажный дом на Никитском часто называют "звездным". Известно, что среди нынешних владельцев квартир дома №12 - оперная певица Любовь Казарновская и актриса Ингеборге Дапкунайте. Очаг пожара, предположительно, находился в квартире дочери известного дирижера Юрия Башмета Ксении. В числе пострадавших называют художницу Елену Лавреку.

СК ранее возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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