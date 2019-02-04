Обезьяна вцепилась зубами в лицо двухлетней девочки

Ребенка с рваными ранами экстренно доставили в больницу

Двухлетнюю девочку в Ивановской области покусала цирковая обезьяна. Инцидент произошел в местном доме культуры во время представления цирка-шапито.

После выступления родители посадили девочку рядом с животными для фотографии, но одна обезьяна схватила ребенка за голову и несколько раз укусила за лицо. Пострадавшую с рваными ранами экстренно госпитализировали.

Следственный комитет проводит проверку. Криминалисты намерены дать оценку действиям владельца животного, пишет РИА Новости.