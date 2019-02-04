Михалков назвал актрис Comedy Woman "овцами" за шутку о ВОВ

Участницы шоу неудачно использовали в шутке замученного немцами генерала

Режиссер Никита Михалков раскритиковал участниц Comedy Woman за шутку о генерале Великой Ответственной войны и назвал их овцами.

В 2013 году юмористки разыграли сценку, по сюжету которой они выясняли причину "пробежавшего по спине холодка". "Это мужик из рекламы Mentos дыхнул", - предположила одна. "Нееет, это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял", - рассказала другая.

Михалков подчеркнул, что подобные шутки недопустимы. "А когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое - на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", - задался вопросом режиссер.

Карбышев - генерал-лейтенант инженерных войск. В 1941 году попал в плен, затем содержался в концентрационных лагерях. В феврале 1945 года его пытали на морозе при помощи ледяной воды. Перед смертью он сказал: "Думайте о родине, и мужество не покинет вас!"