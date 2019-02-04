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Михалков назвал актрис Comedy Woman "овцами" за шутку о ВОВ

21:52
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

Участницы шоу неудачно использовали в шутке замученного немцами генерала

Режиссер Никита Михалков раскритиковал участниц Comedy Woman за шутку о генерале Великой Ответственной войны и назвал их овцами.

В 2013 году юмористки разыграли сценку, по сюжету которой они выясняли причину "пробежавшего по спине холодка". "Это мужик из рекламы Mentos дыхнул", - предположила одна. "Нееет, это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял", - рассказала другая.

Михалков подчеркнул, что подобные шутки недопустимы. "А когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое - на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", - задался вопросом режиссер.

Карбышев - генерал-лейтенант инженерных войск. В 1941 году попал в плен, затем содержался в концентрационных лагерях. В феврале 1945 года его пытали на морозе при помощи ледяной воды. Перед смертью он сказал: "Думайте о родине, и мужество не покинет вас!"

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Никита Михалков
Никита Михалков
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
Кадр из шоу Comedy Woman
Кадр из шоу Comedy Woman
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
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