Oxxxymiron показал переписку с Децлом

Между музыкантами было недопонимание

Российский рэпер Мирон Федоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, опубликовал часть переписки с Децлом.

В ноябре 2017 года музыканты договаривались провести встречу, чтобы снять недопонимание, но она так и не произошла.

"RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ", - прокомментировал твит Oxxxymiron.

Децл умер на 36-м году жизни 3 февраля в ночном клубе в Ижевске после концерта. Официально о причине смерти музыканта не сообщается. Предварительно, он скончался от внезапной остановки сердца. Ранее стало известно, что перед смертью Кирилл Толмацкий успел записать прощальное видео.

Церемония прощания с Децлом состоится в Центральной клинической больнице управделами президента 6 февраля в 11:00. Музыканта похоронят на Пятницком кладбище.