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Умер раненный бандитами полицейский из Нальчика

22:28
  • понедельник
  • 04 февраля 2019

У Аслана Балкарова остались жена и дочь

Полицейский, получивший ранения при нападении преступников на ДПС в Нальчике 24 января, скончался. У погибшего – 27-летнего инспектора Аслана Балкарова – остались жена и дочь, сообщили в МВД по Кабардино-Балкарии. Руководство МВД по КБР и весь личный состав выразили соболезнования родным и близким погибшего.

В январе полицейские в Нальчике остановили машину для проверки документов. Четверо пассажиров авто напали на экипаж ДПС. В результате один из сотрудников полиции получил ножевые ранения. Двое преступников были ликвидированы на месте, еще двоих с ранениями доставили в больницу, где позже они скончались. Возбуждено уголовное дело.

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