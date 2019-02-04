Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за крупную растрату

Евгения Данкевича подозревают в присвоении 34 миллиардов рублей

Бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич объявлен в розыск, его подозревают в растрате 34 миллиардов рублей.

По данным следствия, в 2017 году Данкевич вступил в сговор с компаниями, которые являлись заемщиками "Открытия". Они выпустили и разместили на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью одну тысячу рублей. При этом их реальная стоимость составляет менее половины от их номинала. Таким образом, Донкевич получил за них более 34 миллионов рублей, а одна из компаний-заемщиков досрочно погасила задолженность по кредитам в банке.

Сотрудники Следственного комитета и федеральной службы безопасности (ФСБ) намерены также выявить соучастников преступления, передает "Интерфакс".

29 августа 2017 года Банк России объявил о санации банка "ФК Открытие" с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). 11 декабря Центробанк стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка "ФК Открытие", выкупив его дополнительную эмиссию на 456,2 миллиарда рублей. На санацию "Открытия" Центробанк уже потратил более одного триллиона рублей.