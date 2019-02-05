Назван самый дешевый способ уберечься от гриппа

В Роспотребнадзоре расскажут, как уберечься от гриппа

Порог по заболеваемости гриппом превышен в 23 российских регионах. Во вторник школы и детские сады закрываются на карантин в Псковской области. Частично отменены занятия в учебных заведениях Новгородской области. На Брянщине эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превзойден почти на 70 процентов, передает

С конца прошлой недели в регионе введен так называемый "масочный" режим, отменены все массовые мероприятия. Похожая ситуация в Карелии, Коми, Орловской и Смоленской областях. Заболеванию особо подвержены дети от 3 до 14 лет. Как отмечают в Роспотребнадзоре, в этом году прививки против гриппа сделала почти половина жителей страны - это рекорд.

Роспотребнадзор организовал горячую линию по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. Одним из самых дешевых и действенных способов, по данным специалистов, остается тканевая маска.