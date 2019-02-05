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Чем грозит миру ликвидация ДРСМД

08:39
  • вторник
  • 05 февраля 2019

В решении США о выходе из ДРСМД – сочетание военных и политических факторов

Перспективы и последствия расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности обсудили в программе "События. 25-й час". Гостем Алексея Фролова стал директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН Фёдор Войтоловский.

"В военном отношении для США возможность их создавать и размещать (ракеты средней и меньшей дальности – прим. ред.) - один важных дополнительных инструментов к их потенциалу стратегических и наступательных вооружений для сдерживания КНР и России. В политическом отношении это очень важный инструмент, который позволит создать барьер между Россией и ЕС - надавить на европейских союзников Вашингтона", - отметил Войтоловский.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Фёдор Войтоловский, директор НИИ мировой экономики и международных отношений РАН
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