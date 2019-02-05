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Украинский экс-министр проболтался о масштабном обмане народа

08:19
  • вторник
  • 05 февраля 2019

Он выдал главный миф властей

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко рассказал о большом обмане властей. По его словам, субсидии для оплаты коммунальных услуг являются огромным и очень вредным мифом. 

Кучеренко убежден, что этот обман разваливает экономику Украины. "Нам рассказывают, что субсидии - это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать: пойти и получить субсидию. Субсидии не берутся из воздуха", - заявил он в эфире NewsOnе. 

Экс-министр пояснил, что все льготы идут из бюджета, а его в свою очередь формируют из налогов. "Они закрывают нашими налогами теневые схемы", - отменен политик, добавив, что "ни в одной стране мира 60% населения не нуждается в субсидиях для оплаты коммунальных услуг".

Отметим, что Киев 1 ноября 2018 года поднял на 23,5% цену за тысячу кубометров газа для населения. Это было обусловлено договорённостями с Международным валютным фондом.

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