Когда россиян избавят от обязательной поверки счетчиков

В стране исчезнет "поверочное рабство"

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что федеральное агентство внесет в Госдуму законопроект, избавляющий жителей России от обязанности проверять правильность работы счетчиков воды. По его словам, этой процедурой должны заниматься соответствующие службы.

"Поэтому вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" - обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов", - сказал он.

Абрамов добавил, что в случае принятия поправок собственники и арендаторы жилья должны будут только обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании, пишет "Российская газета".

По его словам, эта инициатива поможет россиянам сэкономить. Абрамов добавил, что федеральное агентство уже проводило эксперимент по централизованной поверке счетчиков в трех городах. Тем не менее, чиновники осознали, что жители многоквартирных домов не готовы самостоятельно обращаться за таким форматом обслуживания. Значит, нужны "государственные решения".

В октябре 2018 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление. Оно обязывает контролировать работу и исправность электросчетчиков компании, которые их устанавливают.