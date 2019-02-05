"Отравляли жизнь соседям": Рынска осудила сгоревших в "звездном" доме

Журналистка раскритиковала жертв пожара на Никитском бульваре

Журналистка Божена Рынска жестко высказалась о жильцах "звездного" дома, которые погибли при пожаре. По мнению блогера, у них была возможность выжить – "наверняка риелтеры тысячу раз предлагали этой коммуналке разумное расселение".

"Съехали бы в Митино в отдельное жильё или в Бутово какое — и остались бы живы", - считает Рынска. Она также заявила, что погибшие люди якобы "отравляли жизнь приличным соседям". "А надо было не бычить и расселяться разумно", - посоветовала скандальная журналистка в своем Facebook.

Пожар в доме на Никитском бульваре произошел в ночь на понедельник. В здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами. По последним данным, погибли восемь человек, из них двое – дети.

В доме дореволюционной постройки жило много известных людей, в частности, актриса Ингеборга Дапкунайте и дочь музыканта Юрия Башмета Ксения.