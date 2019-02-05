ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Отравляли жизнь соседям": Рынска осудила сгоревших в "звездном" доме

08:36
  • вторник
  • 05 февраля 2019

Журналистка раскритиковала жертв пожара на Никитском бульваре

Журналистка Божена Рынска жестко высказалась о жильцах "звездного" дома, которые погибли при пожаре. По мнению блогера, у них была возможность выжить – "наверняка риелтеры тысячу раз предлагали этой коммуналке разумное расселение".
"Стали задыхаться": Башмет рассказал о пожаре в квартире его дочери

"Съехали бы в Митино в отдельное жильё или в Бутово какое — и остались бы живы", - считает Рынска. Она также заявила, что погибшие люди якобы "отравляли жизнь приличным соседям". "А надо было не бычить и расселяться разумно", - посоветовала скандальная журналистка в своем Facebook.

Пожар в доме на Никитском бульваре произошел в ночь на понедельник. В здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами. По последним данным, погибли восемь человек, из них двое – дети.

В доме дореволюционной постройки жило много известных людей, в частности, актриса Ингеборга Дапкунайте и дочь музыканта Юрия Башмета Ксения.

Читайте также:
Главное сегодня
Последствия пожара в доме на Никитском бульваре
Последствия пожара в доме на Никитском бульваре
Последствия пожара в доме на Никитском бульваре
Последствия пожара в доме на Никитском бульваре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.