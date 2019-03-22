Разбитого инсультом Николая Носкова не узнать (фото)

Артист впервые за два года вышел в свет

В Сети появилась фотография российского певца Николая Носкова. Он впервые показался на публике после перенесенного инсульта.

Экс-участник группы "Парк Горького" присутствовал на вечеринке по случаю презентации нового сингла подопечного Виктора Дробыша - Александра Иванова, выступающего под псевдонимом IVAN, передает "Комсомольская правда".

"Вчера был особенный вечер <…> счастлив был снова встретиться с легендарным и одним из самых моих любимых артистов Николаем Носковым. Меня с ним очень многое связывает", - написал продюсер Иосиф Пригожин в Instagram.

Два года назад Носков столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В марте 2017 года его госпитализировали в одну из подмосковных клиник с ишемическим спинальным инсультом. Более недели артист был подключен к аппарату жизнеобеспечения, пишет "Экспресс-газета".

Носкову пришлось пройти полный курс реабилитации, в ходе которого он фактически заново учился жить. Полтора года певец не выходил в свет, но в декабре прошлого года продюсер Виктор Дробыш заявил, что артист записывает новый альбом, который станет первым за последние семь лет.