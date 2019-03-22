Как хорошеет Крым при российской власти

Пять лет возвращению в родную гавань

Крым и вся Россия на неделе с размахом отметили одну из важнейших дат в нашей новой истории - пять лет со дня возвращения полуострова в родную гавань. Это решение приняли сами крымчане, продемонстрировав на референдуме небывалое единодушие. Впрочем, и сегодня за вхождение в состав России проголосовали бы 89% жителей полуострова. Оно и понятно - за первую пятилетку Крым уже достиг большего, чем за четверть века в составе Украины.

- Решим все задачи. Потому что есть главное условие. Оно заключается в том, что мы вместе, да?

- Да!

Историческую речь о возвращении в родную гавань Владимир Путин пять лет назад произнес в Москве. Юбилей президент встречал в Симферополе, вместе с тысячами крымчан.

"Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе поближе к сердцу боевые знамена своих частей. Так и вы, находясь вне рамок российской государственности, многие и многие годы на протяжении десятилетий сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине", - сказал президент России Владимир Путин.

Эта любовь воспитывалась поколениями. Президент почтил память героических защитников Севастополя времен Крымской и Великой Отечественной войн. Пообещал федеральную помощь в реставрации мемориала "Сапун-гора" и поддержал инициативу восстановить бриг "Меркурий" - в одиночку победивший в XIX веке два турецких корабля.

"Есть предложение, мы в этом году закладываем пять новых кораблей для различных флотов в том числе и для ЧФ, можно один из них назвать "Меркурий", - заявил глава государства.

Еще один подарок в этот юбилей – инфраструктурный. Президент дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций, а также подстанции "Порт" в Тамани.

С запуском на полную мощность двух станций Крым стал по-настоящему энергонезависимым. Помимо этого на полуострове модернизировали комплекс водного хозяйства, построили новый аэропорт и Крымский мост, частично открыли федеральную трассу "Таврида" – все это фундаментальные изменения, которые обеспечат развитие жизненно важных для региона сфер - туризма и сельского хозяйства.

Новые проекты президент обсудил на встрече с предпринимателями и общественниками Крыма. Виноделие, яхтенный туризм, кинофестивали, беззалоговые кредиты для отельеров, льготы на авиаперевозки для желающих посетить Крым – десятки конструктивных предложений практически в каждой сфере.

"Мы должны осуществлять задачи в сфере производства, туризма, образования, науки. Здесь в Крыму очень глубокие корни всех этих отраслей и здесь можно добиться общенационального результата", - уверен президент.

Тем более что межконфессиональное согласие этому только способствует и даже привлекает международные инвестиции. Духовный лидер мусульман пригласил на открытие новой соборной мечети президента Турции. Владимир Путин, общаясь с представителями еврейской общины, предложил позвать также на открытие синагоги премьера Израиля.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.