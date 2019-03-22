Вторая мировая без победителей. Чем отплатила Польша России за свое освобождение?

Польша не позвала Россию на годовщину Второй мировой

1 сентября в польском Гданьске отметят одну из самых черных дат в истории человечества. 80-летие начала Второй мировой войны. Ждут лидеров стран антигитлеровской коалиции, глав государств, пострадавших от той войны, особый гость - Германия. Не будет в Гданьске только одного ключевого участника тех событий. Страны-победителя. В Варшаве решили русских не звать. В пресс-службе польского президента Анджея Дуды пояснили, что решение по поводу приглашений на мероприятия имело "не историческую", а "современную" природу. О драматичных событиях прошлого Польша будет вспоминать вместе с государствами, с которыми она сегодня ведёт тесное мирное сотрудничество, основанное на соблюдении международного права. И не важно, что это советский союз победил Третий рейх, отдав миллионы жизней - нужная европейцам постправда куда важнее исторической.

С мероприятием, которое посвящено началу Второй мировой, чуть не случился настоящий конфуз. МИД Польши рекомендовал позвать президента России в Гданьск. Политическую ошибку дипломатов исправил представитель польского главы государства, который в интервью национальному информационному агентству напомнил официальную позицию Варшавы.

"Эти мероприятия пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств. Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году и остается самой большой угрозой для мира сегодня", - сказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Он сослался на "историческую логику". Мол, в сентябре 1939 года Третий Рейх и Советский Союз разделили Польшу. Что, впрочем, не помешало позвать в Гданьск Германию. Украину и Белоруссию, которые по итогам Второй мировой получили часть тогдашних польских земель, тоже. О том, что в 30-х годах прошлого века Варшава активно набивалась Берлину в союзники и даже заключила пакт Гитлера-Пилсудского, разумеется, ни слова. Как и о том, что в 1938 году совместно с нацистами разделила тогдашнюю Чехословакию, получив от нее Тешинскую область.

"Международная мораль и международное право начались в 1939 году, так они считают. А спросить, тогда возникает вопрос: а что до этого было? Видимо, не очень удобные факты для польской стороны, в частности, участие в разделе Чехии. Официально делили Чемберлен и Гитлер, но Польша получила свой кусок чешской территории, она от него не отказалась, не осудила этот раздел. Не сделала никаких заявлений, о необходимости соблюдения международного права, международной морали. Это был 1938 год", - сказал старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований Владимир Оленченко.

В российском МИД на подобные факты дипломатично обращать внимания не стали. Но напомнили: в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши Советский Союз внес решающий вклад. А потому решение Варшавы проводить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой без России вызывают лишь недоумение.

"Очевидно, что решение сделать мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим "приоритетам" систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода. Пусть это останется на совести нынешних польских властей", - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Впрочем, ничего нового. Русские давно объявлены врагом. Со школьных лет поляков учат, что у их родины в годы Второй мировой всего было два противника: Германия и Советский Союз. Некоторые исследователи договариваются до того, с Берлином можно и нужно было найти общий язык, и тогда в 1941 году на Красной площади поляки провели бы парад совместно с немцами. Лишь по нелепому стечению обстоятельств Гитлер напал первым. Подобная трактовка истории вовсе не безобидна.

Подробнее о том, куда заведет переписывание истории, смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Огородникова.