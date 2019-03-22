ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Началову травили медленно: знаменитости о причине смерти певицы

22:55
  • пятница
  • 22 марта 2019

Звезды эстрады до сих пор ломают голову над истинной причиной смерти Юли

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина винит в смерти певицы Юлии Началовой "гребаный шоу-биз". Она уверена, что артистка была достойна большего.

Как живет Вера Алдонина. Фото дочери Юлии Началовой
Трагедия любви Юли Началовой: певец, футболист, хоккеист и судья
Ангел Юля. Вся жизнь Началовой в девяти фото

"Вчера мы долго были у гроба перед официальной церемонией. И все пришли к выводу, что это было придушенная внутри боль - знаю по себе, каково это", - поделилась своим мнением в интервью KP.RU Кормухина.

Другую точку зрения выразила актриса Светлана Светличная. По ее мнению, Юлия умерла в 38 лет из-за того, что была слишком красивой - такие люди вызывают у многих окружающих чувство зависти. Негативная энергия постепенно вытягивает из них жизнь, считает 78-летняя артистка.

"Это такая энергетика, которая цепляется, не дает ни дышать, ни творить. Зависть - это ужасно. Это как отравить человека, как будто травить его медленно", - заявила она в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что Началова пыталась отсудить у экс-супруга деньги на лечение от страшной болезни.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова
Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.