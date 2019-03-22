Началову травили медленно: знаменитости о причине смерти певицы

Звезды эстрады до сих пор ломают голову над истинной причиной смерти Юли

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина винит в смерти певицы Юлии Началовой "гребаный шоу-биз". Она уверена, что артистка была достойна большего.

"Вчера мы долго были у гроба перед официальной церемонией. И все пришли к выводу, что это было придушенная внутри боль - знаю по себе, каково это", - поделилась своим мнением в интервью KP.RU Кормухина.

Другую точку зрения выразила актриса Светлана Светличная. По ее мнению, Юлия умерла в 38 лет из-за того, что была слишком красивой - такие люди вызывают у многих окружающих чувство зависти. Негативная энергия постепенно вытягивает из них жизнь, считает 78-летняя артистка.

"Это такая энергетика, которая цепляется, не дает ни дышать, ни творить. Зависть - это ужасно. Это как отравить человека, как будто травить его медленно", - заявила она в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что Началова пыталась отсудить у экс-супруга деньги на лечение от страшной болезни.