"Чтоб вас Бог покарал": Удовиченко разразилась проклятиями из-за Началовой

Актриса Лариса Удовиченко попросила прощения у поклонников за "крик души"

Актриса Лариса Удовиченко подвергла резкой критике работу журналистов, освещавших кончину Юлии Началовой. Артистку возмутило желание СМИ сделать из смерти певицы шоу. Удовиченко призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию.

"Не хотела писать под фотографией Юли!!!! Пишу под своей! Обращаюсь к журналистам: ДОРОГИЕ МОИ ДРУЗЬЯ, КАК ВАМ НЕ СТЫДНО, ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ ВЫ ИЗ ПЕЧАЛЬНОГО ДНЯ ДЕЛАЕТЕ ШОУ ИЛИ СЕНСАЦИЮ? ВАМ ЧТО НРАВИТСЯ? Я ПРОСТО ШОКИРОВАНА, ЧТОБ ВАС ПОКАРАЛ БОГ!!!!", -говорится в ее заявлении в соцсети Instagram (орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.).

В конце своего поста Удовиченко попросила прощения у поклонников за "крик души". Многие оценили высказывание актрисы.

- Добило то, что даже со стремянками пришли. Ржали как кони. Циники!

- Абсолютно верно! Цирк устроили

- Лариса права, а еще бесит врач, который трубил во всю, что Юля была не востребована и денег на лечение нет.

Накануне на Троекуровском кладбище простились с певицей Юлией Началовой. Её не стало 16 марта. Молодая и талантливая, красивая и полная творческих планов. Несмотря на сложности со здоровьем, она всегда продолжала улыбаться на сцене и в жизни. Превозмогая боль, выходила на сцену. Даже в больницу ее увезли с репетиции. Врачи сделали все, что могли, однако спасти певицу не удалось.

Юлия Началова выросла в семье музыкантов. Папа - композитор - с двух лет обучал дочь вокалу, а потом писал для нее песни. В пять лет Юля начала выступать, в десять победила в телеконкурсе "Утренняя звезда". За свою творческую карьеру она выпустила восемь музыкальных альбомов, снялась в шести фильмах, работала на телевидении.

Юлии Началовой было всего 38 лет. В последний путь певицу проводили овациями и криками "Браво!"