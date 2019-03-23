Умерла исполнительница песни "Спят усталые игрушки" Валентина Дворянинова

Певица скончалась в возрасте 91 года в подмосковном пансионате для пожилых людей

В Подмосковье на 92-м году жизни умерла Валентина Дворянинова. Певица была первой исполнительницей колыбельной "Спят усталые игрушки" из передачи "Спокойной ночи, малыши".

Артистка умерла утром 22 марта в одном из частных пансионатов для пожилых людей. Прощание с Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

Дворянинова родилась под Брянском в 1928 году. После окончания музыкального училища в Тбилиси она переехала в Москву. В столице будущая знаменитость пела в консерватории и в хоре Большого театра. Всенародная слава к певице пришла после записи "Спят усталые игрушки" для главной песни детской телепередачи "Спокойной ночи малыши".

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