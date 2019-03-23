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Названа главная причина смерти мужчин

10:35
  • суббота
  • 23 марта 2019

Стало известно, из-за чего гибнут мужчины в России

Глава Минздрава Вероника Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России. По данным министра, около 70% случаев - это злоупотребление алкоголем.

Рассуждая на тему снижения смертности в стране, Скворцова отметила, что ситуацию можно изменить: так, нужно "повлиять" на тех людей, у кого еще нет "накопительной заболеваемости" - это люди возраст от 14 до 35 лет. "Потом несколько сложнее", - сказала она.

В целом, заключила министр, "огромный ресурс" снижения смертности зависит от образа жизни граждан. По статистике базовый показатель смертности мужчин в России – это 735,7 человека на 100 тысяч населения, напомнила Скворцова. В Евросоюзе - 200-300 человек, передает РИА Новости.

Ранее основную причину смерти мужчин в России огласил Росстат. По статистике, россияне чаще всего умирают от болезней системы кровообращения: инфаркта миокарда и инсульта.

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