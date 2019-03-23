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Зеленский заявил, когда вернет Крым

10:54
  • суббота
  • 23 марта 2019

Лидер предвыборной гонки на Украине нашел способ вернуть Крым

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не знает, как вернуть Крым Украине, но предполагает, что это может произойти после смены власти в России.

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"Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России", - сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

Ранее обещание вернуть Крым без торгов и договоренностей сразу после выборов дал украинцам действующий президент Петр Порошенко. В России ранее неоднократно заявляли, что статус территории не изменится.

Порассуждал в интервью Зеленский и о статусе Донбасса. Комик не верит в работоспособность Минских соглашений в их текущем варианте.

"Они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема - это внутренний вопрос [Украины]", - пояснил он.

Ранее в интервью с зарубежными журналистами Зеленский предложил организовать на территории Донбасса русскоязычный канал европейского уровня с проукраинской позицией, чтобы "вывести зомби". Кроме того, он сделал неожиданное заявление о русском языке.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. По данным свежих рейтингов, лидером избирательной гонки является Владимир Зеленский, на втором месте - Петр Порошенко, далее идет глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

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