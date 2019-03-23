В США завершено расследование о связях Трампа с Кремлем

Спецпрокурор Роберт Мюллер не будет выдвигать новые обвинения по итогам расследования

Расследование мифического вмешательства России в американские выборы окончено. Спустя два года работы спецпрокурор Роберт Мюллер наконец представил свой скандальный доклад Минюсту США. Содержание документа не разглашается. Однако сразу несколько влиятельных изданий со ссылкой на свои источники сообщают: никаких новых поворотов в деле нет.

Журналисты дежурят у здания Министерства юстиции США. Двухлетнее расследование о возможном сговоре Дональда Трампа с Россией наконец завершено и сегодня это сообщение в топах всех выпусков новостей. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался делом, уже передал доклад в Генеральную прокуратуру. Теперь главная интрига - решится ли ведомство обнародовать все подробности отчёта, как того требуют демократы.

"Я не знаю, что в отчёте. Никто не знает. Но этот доклад должен быть предоставлен общественности. Никто, включая президента Соединённых Штатов, не стоит выше закона. Американский народ имеет право знать правду", - сказал сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс.

"Генеральный прокурор не должен показывать этот отчёт президенту Трампу и его окружению прежде, чем он будет опубликован. Белый дом не вправе решать, что можно предавать огласке, а что скрыть от общественности", - указал лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

Дональд Трамп сам не раз призывал раскрыть все подробности расследования. Однако большинство законодателей сомневается, что генеральная прокуратура на это пойдёт. В конце концов, глава ведомства Уильям Барр получил свою должность именно благодаря президенту и явно на его стороне. Сам генпрокурор ограничился коротким письмом в Конгресс.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Пешехоновой.

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