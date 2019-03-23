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Зеленский покусился на неприкосновенность Порошенко

11:41
  • суббота
  • 23 марта 2019

Лидер президентской гонки предложил одним законом снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Лишить президента Украины политической неприкосновенности предложил один из кандидатов Владимир Зеленский. И даже заявил, что уже готовит соответствующий законопроект. Что думает об этом действующий лидер - понять сложно: Порошенко сейчас занят идеями о вступлении в НАТО. Тем временем в СБУ ополчились на другого претендента - Юрия Бойко, который вместе с лидером своей партии Медведчуком съездил в Россию.

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Визит в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и его однопартийца Виктора Медведчука активно обсуждают СМИ Незалежной. Одни обвинили политиков в предательстве, мол, как можно было ехать в страну, оккупировавшую Крым и Донбасс. Другие - предвидят повышение рейтинга Юрия Бойко, поскольку он на деле показал, что единственный, кто способен разговаривать с Россией. Но в СБУ таких перспектив не оценили.

Служба безопасности начала проверку по факту посещения Москвы представителями партии "За жизнь" и даже не исключила связи этого события с предотвращенным в харьковском метро теракте. Накануне там задержали подрывника и заявили, что он действовал по указке ФСБ. В своём заявлении глава СБУ Василий Грицак недвусмысленно намекнул, что обладает компроматом на одного из кандидатов.

"Сегодня имеющиеся в СБУ материалы свидетельствуют, что спецслужбы России любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем финансирования выборов в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль", - сообщил он.

Коррупционными схемами, в которых, по заявлению украинских политиков, принимал активное участие действующий президент, никто особо, кроме его оппонентов, не занимается. Петр Порошенко предпочитает больше не выходить к избирателям на улицах, где его преследовали радикалы, а активно участвует в телепрограммах, рассказывая о своих достижениях. В круг интересов Порошенко входят лишь "армия, язык, вера". Вхождение в ЕС и НАТО, по версии президента, куда важнее повышения уровня жизни граждан.

"Давайте честно скажем украинцам, мы сейчас считаем, что Украина может соответствовать критериям членства в НАТО. Для нас это вопрос жизни и смерти. Украина способна получить план действий по членству в НАТО до 2023 года. И в плане действий по членству будут записаны перечень шагов и дата", - сказал Порошенко.

Необходимость членства в НАТО Порошенко объясняет мнимой агрессией Москвы на юго-востоке Украины. Лидер предвыборной гонки - Владимир Зеленский, напротив, призывает решить вопрос Донбасса путем переговоров с Россией. Правда, при условиях, которые заранее ставят такой диалог в тупик —  при участии США и Великобритании. Еще одно предложение кандидата тоже, по мнению экспертов, вряд ли удастся реализовать.

"В таком формате никто не предлагал, я не слышал и в программах это не читал. Это то, что нужно быстро делать. Это снятие неприкосновенности с  президента, с депутатов и судей. Все это должно быть в одном законе желательно", - заявил Зеленский.

Журналисты напомнили Зеленскому, что неприкосновенность президента и депутатов прописана в Конституции. Изменить основной закон страны быстро не получится. Впрочем, в предвыборных играх это никакого значения не имеет. Главное, что избиратель уже услышал то, что хотел.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

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