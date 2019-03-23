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Живодер привязал собаку к рельсам под Петербургом (фото)

12:00
  • суббота
  • 23 марта 2019

В Ленинградской области машинист остановил поезд и спас собаку, привязанную к рельсам

Поступок, поражающий своей жестокостью. В Ленинградской области ищут живодера, который привязал собаку к рельсам. Никаких шансов спастись у животного не было.

ЧП произошло в Гатчинском районе неподалеку от станции Антропшино. Машинист электропоезда Константин Кириллов вовремя заметил собаку на путях и успел остановить состав буквально в метре от нее. Мужчина не только спас жизнь дворняге, но и не допустил сбоя в движении электричек. За благородный поступок Кириллова представят к награде.

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