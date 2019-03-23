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Крымский сафари-парк переживает настоящий бэби-бум

12:44
  • суббота
  • 23 марта 2019

У двух пар верблюдов один за другим на свет появились детеныши

В крымском сафари-парке с разницей в два дня на свет появились верблюжата. Малыши прекрасно себя чувствуют и скоро их смогут увидеть посетители. В администрации парка уверены: это пополнение - событие символичное.
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- Ой, смотри, маленький какой! Какой хороший!

Этого чёрного кучерявого верблюжонка посетители в шутку ласково называют Пушкин. Он еще не корабль пустыни, а его походка не так грациозна – скорее, неуклюжа. На тонких, длинных ножках пока тяжело координировать движения.

Мартину всего несколько дней, это его первые неуверенные шаги. Он старается держаться поближе к опорам, чтобы всегда можно было прислониться. Или хотя бы рядом с мамой - она всегда поддержит своего малыша.

Семейство двугорбых верблюдов Марго и Маврик дают уже второе потомство. Через два часа после появления на свет сотрудники парка помогли ему встать на ноги. Сложнее всего было помочь Мартину найти мамино молоко. Им детёныш будет питаться до полутора лет.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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