Столица Казахстана в пятый раз сменила название

Указ подписал новый президент республики Касым-Жомарт Токаев
Столица Казахстана - Астана - официально получила новое название - Нур-Султан. Соответствующий указ в субботу подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Переименовать Астану он предложил во время инаугурации в честь своего предшественника - первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который на этой неделе сложил полномочия. Токаев будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в 2020 году.
Ранее столица Казахстана носила следующие названия: Акмолинск, Целиноград, Акмола и Астана.
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