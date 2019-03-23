Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Неизвестные устроили массовую драку со стрельбой у бизнес-центра в Москве. В результате инцидента пострадали два человека: один из них получил огнестрельное ранение в голень, у второго - рана глаза.

Все участники драки были задержаны и доставлены в отделение полиции, передает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. В отношении них возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Драка произошла вечером 22 марта в Академическом районе по адресу: улица Карьер, дом 2А, строение 1. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается бизнес-центр.