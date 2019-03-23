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Медведчук разоблачил грязь и жестокость избирательной кампании на Украине

16:00
  • суббота
  • 23 марта 2019

Технические кандидаты станут залогом фальсификации выборов, уверен политик Виктор Медведчук

Гостем нового выпуска программы "Право знать!" стал известный украинский политик, председатель политсовета партии  "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

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Должна ли Украина пойти на уступки России при создании газового консорциума? Почему у Владимира Зеленского есть шансы стать президентом Украины? Что будет, если Порошенко сфальсифицирует выборы? Как на самом деле украинцы относятся к России? На эти и другие вопросы Виктор Медведчук ответит в программе "Право знать!"

О "газовой игле" и политических уступках Украины

– По словам президента Порошенко, мы "соскочили с российской газовой иглы". Он этим гордится. Но есть миллионы граждан, которые за это время обнищали, страдают от тарифов, платят эти тарифы по космическим объемам. Я могу привести пример: все жилищно-коммунальные тарифы с 2013 по 2018 год выросли в среднем на 745%. 1080% – на газ, 1220% – на отопление и горячее водоснабжение.

Никаких политических уступок из-за газового консорциума Украина делать не должна. Проблема в том, что если не будет газотранспортного консорциума, у нас будет транзит газа на уровне от 8 до 15, в лучшем случае до 20-25 миллиардов кубометров газа, что остановит систему. А если будет газотранспортный консорциум, мы можем вернуть – напоминаю технические возможности – на входе 250 миллиардов, на выходе – 185 миллиардов. Если это будет выгодно потребителям, европейским газовым операторам, которые войдут в консорциум, то они будут стараться увеличить объемы, чтобы уменьшить затраты и получить прибыли всем, а, значит, и Украине. Здесь нет уступок, здесь есть приобретения.

О предвыборной кампании

– Настолько грязной, настолько жестокой, настолько масштабной по фальсификациям, по подкупам избирательной кампании  – таких выборов еще не было. Например, есть 39 кандидатов, из которых даже на Украине вряд ли назовут больше 10-12 человек. Это технические кандидаты, которые и есть залог реализации фальсификации выборов, потому что все эти кандидаты имеют представителей в окружных участковых избирательных комиссиях. Это главный ресурс, чтобы не подсчитывать результаты голосования, а создавать искусственно и моделировать эти результаты в протоколах комиссий.

Больше всего технических кандидатов у действующего президента Порошенко. Я уверен, что они есть у Юлии Владимировны Тимошенко. Уверен, что они есть еще у нескольких кандидатов.

О шансах кандидатов в президенты

– Я бы рассматривал четырех кандидатов – это Тимошенко, Зеленский, Бойко и Порошенко. Бойко может получить дивиденды на юго-востоке, где преобладает русскоязычное население.

Я рассматриваю Зеленского как виртуального кандидата – и у него самые серьезные шансы сегодня. Ему не нужны технические кандидаты. У Зеленского есть партия, тоже виртуальная, он талантливый актер. Ему не нужно связываться с комиссиями, представительствами, поездками, агитацией, популяризацией, рассказами про светлое будущее. У него есть образ – Голобородько (учитель истории из телевизионного сериала – прим. ред.) – и этот образ устоявшийся, известный.

О контроле чистоты выборов

– Наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обеспечила представительство нашего кандидата и наблюдателей во всех 199 окружных и в почти 30 тысячах участковых избирательных комиссиях. Второй ресурс – актив партии, который занимается выявлением фальсификаций, подкупа и всего остального. Третий – естественно, мы должны защитить свой выбор, защитить голоса, которые люди в результате своего доверия отдадут нашему кандидату.

Мы будем сотрудничать с другими кандидатами в вопросах честности фиксирования результатов по выборам. Мы находимся в тесном сотрудничестве с теми, кто может в будущем быть такими же потерпевшими, как мы, в результате подсчетов.

Что будет, если выборы будут сфальсифицированы?

– Если будут фальсификации во время избирательного процесса, подсчета голосов, то первое, что сделает наша партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – мы политическим решением не признаем эти выборы. А какое решение примет российская власть – увидим.

Об украинской идентичности

– Почему я всегда был и остаюсь сторонником федерализации Украины? У нас нет единой идентичности. И навязывать, внедрять ее силой – это неправильно и, я считаю, преступно. Более того, в XXI веке, в стране, которая находится в центре Европы, среди людей, которые ходят в разные церкви, разговаривают на разных языках, по-разному оценивают свою историю, навязывать идентичность, присущую только части населения, – преступление против другой части населения.

Если нет единой идентичности, то нужно сшивать страну. Надо в числитель вынести веру, язык, историю, а в знаменатель – уровень жизни, доходы, совместное проживание и совместное управление страной.

Об отношении украинцев к России

– Когда в октябре 2018 года я был в студии "Права знать!", называл цифры, касающиеся отношения украинцев к России. Так вот тогда цифры были такие: 45 "очень хорошо – хорошо" против 38 "плохо – очень плохо". На 27 февраля 2019 года эти цифры таковы: 57 "очень хорошо и хорошо" и 29 "плохо – очень плохо". Люди все понимают. Подобное отношение – это ответ людей на политику антироссийской истерии и радикальной русофобии.

Зачем Донбассу Украина?

– Есть Минские соглашения, Нормандский формат и резолюция Совета безопасности. Значит, все-таки предполагается другой путь, который надо реализовать. Поэтому я предложил мирный план, зная о том, что может быть переговорной позицией. У нас унитарное государство и автономный статус есть. И этот автономный статус можно распространить еще и на Донбасс. Правда, за это против меня возбудили уголовное дело, но я с этим справлюсь. И мы действительно должны покончить миром и прекращением военных действий.

Я остаюсь принципиальным и последовательным в этом вопросе. Потому что в основе плана – вернуть людей. Не территории, а людей. А чтобы людей вернуть, надо их убедить. Для этого есть определенные идеи, и при наличии политической воли руководства Украины это можно сделать.

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