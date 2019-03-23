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Минобороны показало инцидент с бомбардировщиками США над Балтикой

14:59
  • суббота
  • 23 марта 2019

Россия за сутки дважды поднимала Су-27 из-за самолетов США над Балтикой

Сразу два инцидента за сутки в небе над Балтикой. Американские стратегические бомбардировщики пытались приблизиться к нашим рубежам.

Российские военные обнаружили самолеты на значительном удалении от государственной границы. Немедленно были подняты два истребителя Су-27, которые взяли бомбардировщики на сопровождение и вскоре вынудили развернуться.

Этот случай далеко не первый. По данным нашего Минобороны, только с 14 марта американские самолеты совершили семь полетов над Балтийским морем.

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