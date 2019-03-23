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КПРФ провела митинг в Москве

15:02
  • суббота
  • 23 марта 2019

На мероприятии выступил лидер партии Геннадий Зюганов

В субботу на проспекте Сахарова в Москве прошёл митинг КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан.

Перед участники акции выступил лидер партии Геннадий Зюганов. Он высоко оценил работу членов КПРФ - губернатора Иркутской области и главы республики Хакасии, выступил в поддержку Павла Грудинина, которому ЦИК отказался передать мандат депутата Госдумы. Также политик раскритиковал состояние промышленности в стратегических отраслях, работу СМИ и экономическую ситуацию в стране.

"Мы требуем справедливости, выражаем интересы народа и предложили программу реального развития. Я бы просил вас, именно вас, народ, поддержать активно, потому что без сплоченности государственно-патриотических сил сегодня нельзя решить ни одной проблемы", - сказал Зюганов.

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