Ресин осмотрел ход строительства храма Чуда Архангела Михаила в Хонех

Кровельные работы на церкви уже практически выполнены

В столичном Братееве завершается основной этап строительства храма Чуда Архангела Михаила в Хонех. В субботу его осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Кровельные работы на церкви уже практически выполнены. Установлен купол. И в ближайшее время бригады начнут проводить в здание отопление и приступят к внутренней отделке. Храм возводят в уютном и живописном месте на Борисовских прудах. Он рассчитан на 500 прихожан. Пока богослужения проходят в деревянной церкви, также расположенной на территории комплекса.