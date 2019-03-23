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Ресин осмотрел ход строительства храма Чуда Архангела Михаила в Хонех

14:48
  • суббота
  • 23 марта 2019

Кровельные работы на церкви уже практически выполнены

В столичном Братееве завершается основной этап строительства храма Чуда Архангела Михаила в Хонех. В субботу его осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Кровельные работы на церкви уже практически выполнены. Установлен купол. И в ближайшее время бригады начнут проводить в здание отопление и приступят к внутренней отделке. Храм возводят в уютном и живописном месте на Борисовских прудах. Он рассчитан на 500 прихожан. Пока богослужения проходят в деревянной церкви, также расположенной на территории комплекса.

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Храм Чуда Архангела Михаила в Хонех
Храм Чуда Архангела Михаила в Хонех
Владимир Ресин осмотрел ход строительства храма
Владимир Ресин осмотрел ход строительства храма
Строительство храма
Строительство храма
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