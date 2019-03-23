Наталия Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская певица чувствует себя русской больше, чем Жерар Депардье

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро попросила российский паспорт. Она призналась, что чувствует себя русской – даже "более русской, чем Жерар Депардье".

Речь о паспорте зашла во время передачи "Вечерний Ургант". Певица пришла на шоу в преддверии своего гастрольного тура по России. По словам Орейро, Россию она посетила уже около 15 раз.

"Мне остается только, чтобы Путин выдал паспорт. Но мне кажется, что он не хочет", - в шутку сказала певица.

Тогда Ургант предложил ей прямо во время эфира обратиться к российскому президенту, что она и сделала. "Путин, дай мне паспорт", - сказала Орейро.

Ранее российский паспорт получили многие зарубежные звезды: актер Стивен Сигал, боксер Рой Джонс-младший, спортсмен Джефф Монсон и другие.

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